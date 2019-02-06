Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali

Muğla'da 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 Mart'ta 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali düzenlenecek.

Muğla'da 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3 Mart'ta 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali düzenlenecek.

Kentteki kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Ortaca Belediyesi, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali gerçekleştirilecek. 3 Mart'ta yapılacak festival etkinlikleri kapsamında Dalyan Kanalı ve İztuzu sahilinde kefal balığı avı yarışması düzenlenecek.

Yarışmanın ardından vatandaşlara 6 ton ekmek aracı kefal balığı dağıtılacak. Festivalde Çınaraltı-Atatürk Meydanı'nda Pamela ve Hakan Doğanay sahne alacak.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Festivalin geleneksel hale geldiğini dile getiren Çobanoğlu, "Bu yıl katılımın önceki yıllara oranla daha fazla olmasını bekliyoruz. Amacımız hem Dalyan'ın hem de Dalyan'da yetişen organik kefal balığımızın tanıtılması. Balık avı, ekmek arası kefal ikramı ve konser etkinliğiyle dolu dolu bir festival olacak." dedi.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı da festivalin esnafa ciddi oranda katkı sağlayacağını belirtti.

Kefalin bölgenin en önemli su ürünü olduğunu ifade eden Yalılı, "Dalyan'daki su ürünlerinin yüzde 90'ı kefal. Bölgemizde bu ürünümüzü artık ihracata gönderiyoruz. Mısır ve Suriye'ye yıllık 300 ton kadar gönderebiliyoruz. Biz bu ürünümüzün daha iyi tanıtılıp bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Ortaca, Muğla, Güncel
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