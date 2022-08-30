Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!

Kaynak: AA

AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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