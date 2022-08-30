Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 23:04
Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Tavlı, Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Resepsiyona AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda davetlilerle ilgilenen Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA

AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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