Muğla'da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Muğla'da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama

09.10.2020 23:07
Muğla'da

Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, kentte 32 işletmenin jeotermal ruhsatının bulunduğunu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, kentte 32 işletmenin jeotermal ruhsatının bulunduğunu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Muğla'da "32 saha Jeotermal (JES) açılıyor" haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Kentte 32 işletme ruhsatı bulunduğu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik olarak kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda termal turizme yönelik olarak Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde işletmelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, turizmini 12 aya yayılması için jeotermal su potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 2019'da Muğla Valiliğince Bodrum ilçesinde uygun bulunacak bir alanın termal turizm merkezi ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulandı.

Kentte en yüksek ısı değeri 42 derece ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması veya bu yönde çalışma yapılmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Muğla'da geçmişte ruhsat verilen sahalar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde doğa tahribatına izin verilmediği, bundan sonraki tüm süreçlerde de ilgili mevzuat çerçevesinde ve hassasiyet içerisinde çalışmaların sürdürüleceği bildirildi."

Jeotermal, Yatırım, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da '32 saha jeotermal açılıyor' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti! 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı
Hadise, Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi         
23:06
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Dimitris Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı Dimitris Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı         
20:59
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 23:22:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei