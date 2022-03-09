Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı

09.03.2022 18:01
Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışması kapsamında Muğla'daki 325 anıt ağacın bakımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışması kapsamında Muğla'daki 325 anıt ağacın bakımı yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak müdürlüğün faaliyetleri ve planlanan projeler hakkında brifing aldı.

İl Müdürü Ömür Özdil, sunumunda, ekiplerin Muğla ve ilçelerinde kaçak yapılarla mücadelesinin sürdürdüğünü vurguladı. Özdil, kentte bulunan özel çevre koruma bölgeleri, altyapı ve kentsel dönüşüm alanları, tabiat varlıkları, milli emlak alanlarında çalışmalarından bahsederek çevre yönetimi ve denetimi konusunda yapılan faaliyetler ile sıfır atık projesi hakkında da bilgi verdi.

Muğla'da yaklaşık 300 bin hektar alanın korunan alan olduğunu anlatan Özdil, "325 adet anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı. Doğal sit alanında yapıldığı tespit edilen 202 kaçak yapı için suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma ile mücadelede alınan önleyici tedbir ve önlemler sürüyor." dedi.

Vali Tavlı, ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

YORUMLAR
500
6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA 6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı

İklim Değişikliği, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 325 anıt ağacın rehabilitasyonu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement