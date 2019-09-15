Son Dakika Haberleri: Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, İnce Burun mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.


Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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