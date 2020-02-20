Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Yalıkavak açıklarında olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriye, Filistin, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahırına giden kadın, keçilerinden birinin dördüz doğurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Tadı için kilometrelerce yol gittiği Muğla kebabı çorbası, işi oldu Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:29:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]