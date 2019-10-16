Son Dakika Haberleri: Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

31 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan iki lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan iki lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça Limanı açıklarında hareket halindeki iki ayrı lastik botu durdurdu.

Ekipler botlardaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin ve Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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