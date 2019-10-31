Son Dakika Haberleri: Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Kargı Adası ve Turgutreis açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda Afganistan, Filistin, Suriye, Somali, Kongo, Pakistan, Gabon, Senegal, Burundi ve Güney Afrika uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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