Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarında yaklaşık 6 metrelik isimsiz bir fiber sürat teknesinin su alarak yarıya kadar battığı ihbarını almasıyla harekete geçti.

Olay yerine ulaşan ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan ve tekneleri yarıya kadar suya batan yabancı uyruklu 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yalıçiftlik Mahallesi'nde başka bir operasyonda ise isimsiz fiber sürat teknesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 20 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Filistin uyruklu 1 kişi yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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