Son Dakika Haberleri: Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

41 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dil Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Ekipler bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Irak, Mısır ve Filistin uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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