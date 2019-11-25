Son Dakika Haberleri: Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 6 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Tunus uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Bodrum, Bitez, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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