Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Emecik mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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