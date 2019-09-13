Son Dakika Haberleri: Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Emecik mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.


Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Esenyurt'ta bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle bebeğiyle uçan kiremitlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:57:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]