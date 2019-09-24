Son Dakika Haberleri: Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

41 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir lastik botu durdurdu.


Bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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