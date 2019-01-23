Muğla'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem
28 dakika önce
Muğla'da 4,4 büyüklüğünde depremMUĞLA - Muğla'da merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla
'da 4,4 büyüklüğünde deprem
MUĞLA - Muğla'da merkez üssü Gökova
Körfezi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Gökova Körfezi'nde saat 23: 12'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 76,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden Muğla sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Depremi hissedenler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Deprem sonrası Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu, özellikle kıyı şeridindeki Datça
, Bodrum
, Marmaris
ve Fethiye
gibi ilçelerde depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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