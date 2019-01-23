Son Dakika Haberleri: Muğla'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

28 dakika önce

Muğla'da 4,4 büyüklüğünde depremMUĞLA - Muğla'da merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Muğla'da merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Gökova Körfezi'nde saat 23: 12'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 76,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden Muğla sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Depremi hissedenler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Deprem sonrası Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu, özellikle kıyı şeridindeki Datça, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

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