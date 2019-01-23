Muğla'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla
'nın Datça
ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) intermet sitesinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 65.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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