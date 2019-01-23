Son Dakika Haberleri: Muğla'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

49 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) intermet sitesinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 65.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

AFAD, Datça, Muğla, Güncel
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