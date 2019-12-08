Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman Muğla'nın Menteşe İlçesinde yapımı devam eden 4 bin kişilik yurt inşaatı ile ilgili bilgi verdi.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Ömer İlman Muğla'nın Menteşe İlçesinde yapımı devam eden 4 Bin kişilik yurt inşaatı ile ilgili bilgi verdi. İlman yaptığı açıklamada, "Muğla'da her yıl önemli ölçüde öğrencimiz yedek kalıyor. Tüm bu sorunların çözümü ile ilgili 2019 yılı Şubat ayında 873 kişilik Şahidi Yurdu ek binasını hizmete açtık. 2019-2020 öğretim yılında kızlarda bir nebze olsun rahatlama sağladık. Asıl önemli aşamamız, Menteşe Karadağ bölgesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üst tarafında iki etap halinde yapılmakta olan toplam 4 bin öğrenci kapasitesine sahip olacak yurdumuz. 2 Bin kız, 2 Bin erkek yurdu olarak hizmete açacağız. Birinci etap 2020 Nisan ayında hizmete girecek. İkinci etabı ise yine 2020 Kasım ayında hizmete girecek. İçinde sosyal tesisler, atölye odaları, iki adet 550'şer kişilik konferans salonu, oyun alanları ve idari binalar olacak. Muğlamızda gençlerimizin yaşamış olduğu barınma sorununu önemli ölçüde çözecek. Aynı zamanda yurdun yapıldığı bu 100 dönümlük alanda 4 Bin kişilik yurt yapılabilecek rezerv bir alan da var. Önümüzdeki yıllarda bakanlığımızdan talebimiz olacak bu konuda. Fethiye'de de 302 kapasiteli yurdumuz var. Fethiye'de 25 Şubat'ta ihalesi yapılan 1300 kişilk yurt inşaatı başlamış durumda. 2021 yılında bu tamamlanacak. Ortaca'da 220 kapasiteli bir yurdumuz var. Milas'ta 504 kapasiteli yurdumuz var. Milas yurdumuz 2018 Eylül ayında hizmete açıldı. Merkezle birlikte 6 Bin 383 kişiye hizmet veriyoruz. Yeni yapılacak yurtlarla bu sayı 12 Bin seviyelerine ulaşacak. Muğla'da bahsettiğim rezerv alana 4 Bin kişilik daha yurt yaptığımızda Muğla'da barınma sorunu büyük ölçüde çözülecek" diye konuştu.



Ömer İlman konuşmasının son bölümünde, "Erkek yurdumuzla alakalı 1987 yapımı olan iki adet prefabrik binamız var. Bunlar ömrünü tamamladı ve yıkım kararı alındı. Oraya da 600 kişilik yurt yatırımını aldık. Onunda 1-1,5 yıl sonra çalışmaları yapılacak. Ayrıca yurtlarımızda kalan öğrencilere devletimizin günlük 14 lira yemek yardımı var. Bu ayda 420 lira civarında bir katkı demek. Bizim en pahalı yurtlarımız 320 lira civarında ve daha aşağı fiyatta olanları da var. Kayıt sildirme oranlarımız çok düşük. Öğrencilerimize yönelik sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor" diye ifade etti. - MUĞLA