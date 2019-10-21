Muğla'nın Bodrum ilçesinde "4. Boğa Güreşleri Festivali"nde sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı.

Karaova, Mumcular ve Gölbaşı Mahalle muhtarlıklarının ortaklaşa düzenlediği geleneksel boğa güreşlerinde bu yıl 120 boğa güreştirildi.

Karaova Gölbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'ndeki etkinliği, bazıları kamyonet ve römorkların üzerinde olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izledi. Çekişmeli geçen güreşler, gün batımından sonra tamamlanabildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, boğa sahipleri ve saha görevlileri zaman zaman zor anlar da yaşadı. Bazı görevliler ve boğa sahipleri, saha içerisinde koşan boğaların önünden kaçmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

Saha dışına çıkması engellenemeyen boğalar ise bazı araçlara zarar verdi.

Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, etkinlikte Muğla ve Aydın bölgesinden getirilen boğaların güreştirildiğini belirtti. Karademir, festivalden elde edilen gelirin Mumcular Fuat Erten İlk ve Ortaokulu'na çok amaçlı spor salonu yapımında kullanılacağını söyledi.