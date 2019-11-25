Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsuru sevk edildi.

Yapılan kontrollerde denize açılmak üzere kıyıda hazır bekleyen bir teknede Filistin uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.