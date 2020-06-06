Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye'ye geldikleri belirlenen Afganistan uyruklu grubun yakalanması için çalışma başlattı.
Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeden ayrılmak üzere olduklarını belirlediği düzensiz göçmenleri, tespit edilen adreste yakaladı.
Pasaport ve kimlikleri bulunmayan 4 Afganistan uyrukluya, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaktan 4 bin 350'şer lira idari ceza uygulandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.