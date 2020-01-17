Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika

Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Alzaymır hastası 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı'nın kaybolmasının ardından jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ve AKUT ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Bodrum Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmaları ve kamera incelemelerinin ardından aramalar dar bir bölgeye kaydırıldı.

Çalışmalar sonucunda Karaova Mahallesi Aflan mevkisindeki ormanlık alanda Avcı'nın cesedine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna götürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan haber alamayan yakınlarının jandarmaya başvurması üzerine 14 Ocak'ta yaşlı adamı arama çalışmalarına başlanmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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