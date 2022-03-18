Muğla'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

18.03.2022 18:50
Muğla'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, akraba olduğu belirtilen 12 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde dün gece, aralarında husumet olduğu belirtilen her iki tarafında akraba olduğu iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Muğla'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı

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Cumhuriyet, Bodrum, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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