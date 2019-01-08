Son Dakika Haberleri: Muğla'da 4 Muvazzaf ve 2 Bylock'cu Gözaltına Alındı

Muğla'da 4 Muvazzaf ve 2 Bylock'cu Gözaltına Alındı

10 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 4 muvazzaf asker ve 2 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı.

Muğla'da 4 Muvazzaf ve 2 Bylock'cu Gözaltına Alındı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 4 muvazzaf asker ve 2 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf askeri personel ile sivil 2 Bylock kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 muvazzaf asker ile 2 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, 3. Sayfa
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