Son Dakika Haberleri: Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor
Son Dakika Ekonomi Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sempozyumu düzenliyor.

Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sempozyumu düzenliyor. Ziraat Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası ile birlikte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan sempozyumun ana konusu "Arıcılık ve Balıkçılık" olacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve üreticiye verdiği desteği sürdürüyor. Her yıl tarımın farklı alanlarında düzenlenen sempozyumun konusu bu yıl Arıcılık ve Su ürünleri (Balıkçılık) olarak belirlendi. Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle düzenlenen "Tarım Sempozyumu"na Muğla, İzmir, Bursa, Samsun ve İstanbul'dan birçok akademik personel ve sektör temsilcileri sunumlar yaparak katkı sağlayacak.


5 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Gürol Ergin anısına düzenlenecek olan sempozyum Menteşe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Sempozyumda, Balda Kalıntı Sorunu, Önemli Arı Hastalıkları, Varrao ile etkili mücadele, Arıcılıkta Ürün Çeşitliliği, Muğla'da Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri İşletme Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Yönetimi, Balık Hastalıkları ve Güvenlik konuları ele alınacak. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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