Muğla'da 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla 4'üncü Tarım Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Gürol Ergin anısına düzenlenen sempozyumda "Arıcılık ve Balıkçılık" değerlendirildi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Gürol Ergin'in belgeseli ile başlayan programda konuşma yapan Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Uluhan Korkut, "Muğla'da tarım sempozyumlarının ilkini Prof. Dr. Gürol Ergin önderliğinde gerçekleştirmiştik. Bugün 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz" dedi. Korkut, Türkiye'de kültür balıkçılığının yüzde 65'inin Muğla'da gerçekleştirildiğini, balıkçılığın en büyük sorununun tekelleşme olduğunu belirtti. Korkut, çam balı üretiminde dünya birincisi olan Türkiye'deki balın yüzde 75'inin Muğla'da üretildiğini dile getirerek arıcılığın sorunlarına değinerek ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen'in ardından konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Menteşe'nin arıcılık faaliyetlerinden bahsetti. Gümüş, çiftçinin ürününün değerlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin tanıtımı için değişik festivaller düzenlediklerini belirtti. Gümüş, "Menteşe'nin yüzde 82'sini ormanın oluşturuyor. Bu ormanlarda köylümüzün toplayıp geçimini sağladığı çok sayıda ürün var. Bunlardan bir mantar türü olan Çıntar'ın festivalini yapıyoruz. Yine ova ve dağlarımızda yetişen onlarca ot var var. Ot festivali yapıyoruz" dedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, "Muğla'da tarımı tartışmak için bir araya geldik. Neler yaptık, neler yapabiliriz hep birlikte değerlendireceğiz. Tarım ve hayvancılığa olan ilgimiz azaldıkça ülkemiz çok büyük zarar görüyor. Kendi topraklarımızda her şeyi üretebilecek durumdayken, o ürünleri bile ithal eder duruma geldik. Muğla'da ise nüfusun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Muğla dışarıdan turizm kenti olarak gözükse de gerçekte tarım kenti. Kırsaldan kıyıya biz de göç daha az. Her şeye rağmen köylü toprağını bırakmak istemiyor. Bu Muğla için bir avantaj. Bunu biz de desteklersek genç nesil köyünü bırakmayacak. Bu sempozyumda Muğla'nın iki değeri 'Aracılık ve SU ürünleri' ele alınacak. Bizim için bu iki ürün çok değerli. Dünya'da en fazla çam balı üretilen ülke Türkiye. Türkiye'de ise çam balı üretiminin yüzde 80'ini Muğla karşılıyor. Su ürünleri başlı başına önemli bir sektör. Türkiye'nin en fazla balık ihracatının yapıldığı bir ildeyiz" dedi.



Gürün, "Küçük üretici maalesef direnemiyor ve işini yavaş yavaş bırakıyor. Üreticiyi kooperatif çatısı altında bir araya getirmeliyiz. Tüccarın insafına bırakmadan pazar ile ağını da kurmamız lazım. Tüketim kooperatifini de kurmamız gerekiyor" diye ifade etti.



Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın da katıldığı ve akşam saatlerine kadar devam edecek sempozyumda, Balda Kalıntı Sorunu, Önemli Arı Hastalıkları, Varrao ile etkili mücadele, Arıcılıkta Ürün Çeşitliliği, Muğla'da Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri İşletme Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Yönetimi, Balık Hastalıkları ve Güvenlik konuları ele alınacak. - MUĞLA