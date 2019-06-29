Muğla'da 40 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça
ve Bodrum
ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan
adalarına geçmeye çalışan, 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, Datça'nın Hisarönü ve Yeşilova
Körfezi arasında saat 01.50 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. 10 Filistin
uyruklu, 7 Irak
uyruklu ve 12 Suriye
uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Bodrum'un Hüseyin Burnu sahili açıklarında, 6 Güney Afrika
, 3 Kongo
ve 2 Burkina
Faso uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan toplamda 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.
- Muğla