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Muğla'da 40 kaçak göçmen yakalandı

30 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan, 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Muğla'da 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan, 40 kaçak göçmen,  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, Datça'nın Hisarönü ve Yeşilova Körfezi arasında saat 01.50 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. 10 Filistin uyruklu, 7 Irak uyruklu ve 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Bodrum'un Hüseyin Burnu sahili açıklarında, 6 Güney Afrika, 3 Kongo ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan toplamda 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Yunanistan, Bodrum, Datça, Muğla, Güncel
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