Muğla'da 40 metrelik uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Araçtaki Recep A. ile beraberindeki Cansu K, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, el freni çekili olmadığı iddia edilen yokuş aşağı park halindeki hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, içindeki iki kişi ağır yaralandı.

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir