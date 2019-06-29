Son Dakika Haberleri: Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

14 dakika önce

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Datça'da lastik bir bota binen düzensiz göçmenler bölgede Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı botlar tarafından fark edildi. Gece saat 01.50 sıralarında ekipler lastik bot ile yasadışı yollardan kaçış girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri siren çalarak 'dur' ihtarında bulundu. İhtara rağmen kaçışlarını sürdüren düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin önlerini kesmesi sonucu yakalandı. 15 kişilik lastik bot içinde 10 Filistin, 7 Irak, 12 Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin arasında 11 yetişkin erkek, 4 kadın ve 14 da küçük yaşta çocuk bulunduğu tespit edildi. Sömbeki açıklarında yakalanan düzensiz göçmenler haklarında adli ve idari işlemlerinin yapılması için Datça Limanı'na, oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Muğla'daki ikinci düzensiz göçmen olayı Bodrum'da meydana geldi. Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlığında bulunan 6 Güney Afrika uyruklu, 3 Kongo, 1 Burkina Fosa ve 1 Pakistan uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Turgutreis Limanı'na teslim edildi.
(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Bodrum, Datça, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]