Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
'nın Datça
ve Bodrum
ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Datça'da lastik bir bota binen düzensiz göçmenler bölgede Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı botlar tarafından fark edildi. Gece saat 01.50 sıralarında ekipler lastik bot ile yasadışı yollardan kaçış girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri siren çalarak 'dur' ihtarında bulundu. İhtara rağmen kaçışlarını sürdüren düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin önlerini kesmesi sonucu yakalandı. 15 kişilik lastik bot içinde 10 Filistin
, 7 Irak
, 12 Suriye
uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin arasında 11 yetişkin erkek, 4 kadın ve 14 da küçük yaşta çocuk bulunduğu tespit edildi. Sömbeki açıklarında yakalanan düzensiz göçmenler haklarında adli ve idari işlemlerinin yapılması için Datça Limanı'na, oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Muğla'daki ikinci düzensiz göçmen olayı Bodrum'da meydana geldi. Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlığında bulunan 6 Güney Afrika
uyruklu, 3 Kongo
, 1 Burkina
Fosa ve 1 Pakistan
uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Turgutreis
Limanı'na teslim edildi.
(Bekir Tosun
- Mehmet Ölmez/İHA)
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