Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Datça
ve Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Çiftlik
Koyu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
, Irak
ve Suriye
uyruklu 29 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
Ekipler, düzensiz göçmenleri bota bindirdikleri tespit edilen 3 kişinin de yakalanması için jandarma ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.
Sahil güvenlik ekipleri, Hüseyin Burnu açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Güney Afrika
, Kongo
, Burkina
Faso ve Pakistan
uyruklu 12 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.