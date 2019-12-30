Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.


Karaada açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.


Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika, Filistin ve Somali uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.


Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
03:22 Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
03:09 GAZİOSMANPAŞA'DA ÜRETTİKLERİ SAHTE ALKOLÜ EL İLANLARIYLA SATAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
02:54 Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika
02:24 Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi - Son Dakika
02:20 Pompeo ve Guterres Irak'taki hava saldırısını görüştü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:29:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]