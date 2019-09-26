Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Aynı mevkide jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada da 26 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın