Son Dakika Haberleri: Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi.


Gavur Deresi mevkisinde, Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.

Aynı mevkide jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada da 26 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]