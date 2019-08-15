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Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

21 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, araçlarla İstanbul'dan ilçeye düzensiz göçmen getirildiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, ilçede merkezinde şüphe üzerine iki otomobil ile bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında 10 Filistin, 21 İran ve 14 Irak uyruklu göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsü K.Ç. ve ikinci şoför K.M. ile otomobil sürücüleri Ç.İ. ve O.K. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ile şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:59 Kaynak: AA
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