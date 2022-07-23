Muğla'da 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği değerlendirilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaburun ve Kızılada açıklarında göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri değerlendirilen 2 can salı ve 1 motorsuz lastik bottaki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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