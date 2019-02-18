Son Dakika Haberleri: Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

56 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevindeki sahil güvenlik ekibi, Karaada'nın güneydoğusunda bir teknede, düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Filistin, Suriye, Irak ve Mısır uyruklu 46 düzensiz göçmen bulundu.

Bodrum Limanı'ndaki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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