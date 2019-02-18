Muğla'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
56 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye görevindeki sahil güvenlik ekibi, Karaada'nın güneydoğusunda bir teknede, düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Filistin
, Suriye
, Irak
ve Mısır
uyruklu 46 düzensiz göçmen bulundu.
Bodrum Limanı'ndaki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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