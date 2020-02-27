Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Gümüşlük açıklarından lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Belirtilen bölgeye giden ekipler, botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afrika, Nijerya, Somali ve Kongo uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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