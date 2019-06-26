Son Dakika Haberleri: Muğla'da 489 Üniversiteliye yazlık iş
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Muğla'da 489 Üniversiteliye yazlık iş

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütücülüğünde üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenen Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvurular Cuma günü sona erecek.

Muğla'da 489 Üniversiteliye yazlık iş, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütücülüğünde üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenen Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvurular Cuma günü sona erecek.

İş-Kur İl Müdürlüklerine yapılacak başvurulara Ön lisans ve lisans öğrencileri başvurabilecek. SÇP kapsamında üniversite öğrencileri yaz sezonunu kamu kurumlarında çalışarak değerlendirecek. Öğrencilere 2 bin TL maaş verilirken, Muğla için ayrılan öğrenci kontenjanının 489 öğrenci olduğu açıklanırken, bunun için Muğla'ya 2 milyon TL ödenek ayrıldı.

Başvuru yapacak öğrencilerde 18 yaşını doldurmuş olması, öğrencilik kaydı aktif olması, başka bir yerde çalışmıyor veya staj yapmıyor olması, bahar döneminden devam eden dersi olmaması, yaz okulunda ders almamış olması ve genel akademik not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması şartı aranıyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Muğla, Ekonomi
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