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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 49 göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 49 göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 49 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 49 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekiplerine Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 29 Suriye, 12 Güney Afrika, 3 Afganistan, 3 Filistin ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (20 erkek, 15 kadın, 14 çocuk) yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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