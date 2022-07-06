İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.07.2022 14:11
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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