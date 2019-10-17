Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye gitti.
Durdurulan teknede 3'ü Suriye, 2'si Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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