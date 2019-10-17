Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye gitti.

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