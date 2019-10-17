Son Dakika Haberleri: Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye gitti.

Durdurulan teknede 3'ü Suriye, 2'si Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:24:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]