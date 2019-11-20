Son Dakika Haberleri: Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında, Karaada mevkisi açıklarında bir lastik botun bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin durdurdukları bottaki yasa dışı bir şekilde yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Filistin ve Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen aralarında çocuk ve kadınları da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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