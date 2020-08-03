Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika

Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu

MUĞLA'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşması dikkat çekti.

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca, gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili sonrası tatilciler akın etti. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 2 milyon yerli turist geldiği belirtildi. Tatil boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem alan trafik ekipleri, araçlardaki çocuklara tişört, düdük, yapboz ve çikolata hediye etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bünyesinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 172 ekip ile 379 personelin yaptığı öğrenildi.