Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika

Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu

Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğuMUĞLA'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşması dikkat çekti.

Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu

MUĞLA'nın turistlik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşması dikkat çekti.

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca, gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili sonrası tatilciler akın etti. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 2 milyon yerli turist geldiği belirtildi. Tatil boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem alan trafik ekipleri, araçlardaki çocuklara tişört, düdük, yapboz ve çikolata hediye etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bünyesinde bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 172 ekip ile 379 personelin yaptığı öğrenildi.

Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı, Bodrum, Muğla, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 03:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Daria Kyryliuk'un Çeşme'de darp edilmesine tepki: Yanına kar kalmayacak Uzman isimden korkutan uyarı: Bayramın bilançosu 15 gün sonra yansıyacak Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Vatandaşlar Büyükada'daki ücretli plajlara tepkili 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var         
12:11
Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim         
12:08
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı         
11:55
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
11:49
İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak İngiltere'de virüsü gripten ayırt edecek ve 90 dakikada sonuç verecek testler yapılacak         
11:48
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak         
11:47
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım         
11:42
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor         
11:35
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı         
10:28
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi         
10:00
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı         
09:56
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu         
09:19
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Dünyada 11. kez uygulandı! Karaciğer toplardamarı kalbine dikilen Elif, hayata tutundu Dünyada 11. kez uygulandı! Karaciğer toplardamarı kalbine dikilen Elif, hayata tutundu         
08:32
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin         
07:41
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor         
23:32
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi         
22:48
Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı         
21:52
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor         
20:50
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü         
20:11
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı         
19:11
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 15:37:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 5 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei