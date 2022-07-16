Tatilcilerin dönüşe geçtiği Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüşe geçtiği Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16.07.2022 17:22

KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın turistlik bölgelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın turistlik bölgelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, Muğla- Antalya kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla yoğun talep gördü. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola çıktı. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya- karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüşe geçtiği Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilcilerin dönüşe geçtiği Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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