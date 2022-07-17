MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika
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MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

17.07.2022 10:13

MUĞLA'nın turistik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

MUĞLA'nın turistik tatil kentlerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilciler akın etti. Turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Kurban Bayramı tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönmek için yola koyuldu. Tatillerini geçirdikleri Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Muğla-Antalya- karayolunda 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kimi tatilciler ise yol kenarlarında boş buldukları alanlara araçlarını park ederek trafiğin açılmasını bekledi. Tatilcilerin dönüş güzergahında ise herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.

YORUMLAR
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Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu Söke'de tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu Bodrum'da tatilciler erken dönüşe geçti, trafik çilesi başladı Bodrum'da tatilciler erken dönüşe geçti, trafik çilesi başladı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Tragger, Tatil, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU - Son Dakika
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