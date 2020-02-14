Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince iki depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan çeşitli marka 30 bin 120 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Muğla'da 5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince iki depoya düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lirayı bulan çeşitli marka 30 bin 120 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Polis, firari depo sahibi N.K. hakkında arama başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki otel ve çeşitli işletmelere gümrük kaçağı parfüm satıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iki depodan parfümlerin araçlarla satışa çıkarıldığını tespit etti. Marmaris Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile önceki gün iki depo ve üç iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen dünyaca ünlü çeşitli firmalara ait 30 bin 120 adet parfüm ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan parfümlerden numune alınarak merdiven altı olup olmadığı tespit amacıyla analize gönderildi. Polis, depo sahibi firari N.K.'yı bulmak için araştırma başlattı. Şüpheli hakkında 5607 sayılı 3/1, 3/7, 3/10, 4/7 maddelerine muhalefet suçundan işlem yapılacağı belirtildi. Parfümler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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