Muğla'da 5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 5 ton sahte gübre ele geçirildi

25.02.2022 11:05
Muğla'da 5 ton sahte gübre ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi personelinden oluşan ekip, Gölbaşı Mahallesi'ndeki boş arazide Gübre Takip Sisteminde (GTS) kaydı olmayan 50 kiloluk çuvallarda bandrolsüz 5 ton taklit gübre buldu.

İçeriği belli olmayan gübreden numune alınarak analize gönderildi. Gübreler daha sonra Ortaca Tarım Kredi Kooperatifi'nin yediemin deposuna götürüldü.

Sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen D.G. ile M.A. hakkında açıkta belgesiz satış yaptıkları iddiasıyla tutanak tutuldu.

Öte yandan, Adana'dan getirildiği öğrenilen sahte gübrenin ne kadarının piyasaya satıldığı araştırılırken, bandrolsüz gübre alan çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi.

YORUMLAR
500
Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı Tarsus'ta arıcılıkta zirai mücadele yöntemleri anlatıldı Tarsus'ta arıcılıkta zirai mücadele yöntemleri anlatıldı

Hisarcık, Ortaca, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! Rusya'nın en büyük buğday ithalatçısı Türkiye
11:00 Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:14:53. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement