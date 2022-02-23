Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.02.2022 10:14
Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin Fethiye'de olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, jandarma ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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