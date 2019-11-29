Son Dakika Haberleri: Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Suriye, Güney Afrika, Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle yardım talebinde bulunan Suriye uyruklu düzensiz göçmen Karaada açıklarında kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]