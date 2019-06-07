Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:00 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekiplerince Yalıkavak açıklarında durdurulan botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye
uyruklu 51 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Sahil güvenlik tarafından bota da el konuldu.
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