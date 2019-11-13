Son Dakika Haberleri: Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Görecek Adası ve Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan dört lastik botu durdurdu.

Botlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu, Güney Afrika, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gabon, Filistin ve Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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