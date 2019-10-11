Son Dakika Haberleri: Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

54 dakika önce

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmenlere müdahale etti.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde de jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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