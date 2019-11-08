Son Dakika Haberleri: Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Yalıçiftlik ve Görecek Adası açıklarında, lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Durdurulan tekne ve botta, Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:08:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]