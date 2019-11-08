Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan tekne ve botta, Filistin , Yemen , Suriye ve Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Yalıçiftlik ve Görecek Adası açıklarında, lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim